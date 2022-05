Aleksandr Vlasov liet gisteren al zien goed in vorm te zijn. Door in de sprint bergop achter zijn ploegmaat Higuita te finishen zorgde de Rus voor een goede uitgangspositie voor deze klimtijdrit. De klimcapaciteiten van Rohan Dennis zijn uitstekend op een goede dag, maar vandaag was dat niet het geval voor de Australiër. Hij kende zelfs een zeer slechte dag en verloor uiteindelijk meer dan twee minuten op Vlasov.

Gino Mäder tweede in het algemeen klassement. Simon Geschke rijdt zichzelf naar het podium met een (onverwachte) fantastische tijdrit. Steven Kruijswijk is de beste Nederlander met een zevende plaats.

