Ronde van Romandië | Ethan Hayter verpulvert concurrentie in proloog

Hayter was de sterkste van de dag. Met een tijd van 5.52,79 is de Brit een stuk sneller dan zijn concurrenten. De Brit wordt vaak als sprinter gezien en juist die kwaliteiten vielen positief uit voor de Team Ineos renner op deze korte proloog.

De favoriet van de dag was misschien wel Rohan Dennis, maar het parcours bleek achteraf te kort en te explosief voor de voormalig wereldkampioen tijdrijden om zijn grote motor voor de volle 100 procent te benutten. Zijn tijd van 5.56,71 was wel snel genoeg voor de tweede plaats.

Mountainbiker op de tijdritfiets

Een opvallende verschijning op de startlijst van de Ronde van Romandië was Mathias Flückiger. De Zwitser rijdt voor de nationale ploeg en is van origine mountainbiker. Op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 werd hij zelfs tweede achter Tom Pidcock. De winnaar van het wereldbekerklassement mountainbiken van vorig seizoen wist niet verder te komen dan een tijd van 6.21,58 en valt daarmee buiten de top 60.

Lastige laatste bocht

Een opmerkelijk moment voor Valère Thiébaud. De Zwitsers kampioen tijdrijden was goed onderweg, maar schatte de laatste bocht verkeerd in. Vanwege de dichte boarding reed de Zwitser zelfs een stukje het hekwerk op voordat hij onhandig ten val kwam. Gelukkig kon hij wel zijn rit finishen.

Thibaut Pinot

Thibaut Pinot hoopt zijn goede vorm uit Tour of the Alps door te trekken in Romandië. De Fransman heeft een aantal lastige jaren gehad en won in Oostenrijk weer eens een rit. Met een tijd van 6.26,01 plaatst de Fransman zich prima tussen de klassementsmannen.

