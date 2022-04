De kopgroep van vier man kreeg vandaag een maximale voorsprong van ruim twee minuten. Uiteindelijk bleven alleen Skujins en Brun over, maar op ongeveer 20 kilometer van de streep werd ook dit duo opgegeten door het peloton.

Vanaf dat moment zette Ineos-Grenadiers zich op kop en werd er in een straf tempo naar de finish gereden. De keuze om Hayter te spelen, bleek in de sprint de goede te zijn. Hayter ging vroeg aan en niemand kon uit zijn wiel komen. Na de proloog is het dus voor de tweede keer raak voor Hayter.

Op de streep legde Hayter een vinger op de lippen en leek hij aan te geven dat de criticasters hun mond moesten houden na de mislukte etappe van gisteren. Klassementsleider Rohan Dennis liet zich niet verrassen vandaag en behield de leiderstrui.

