Het venijn van de etappe van Medina naar Abu Rakah over 164 kilometer zat hem in de staart. Een klim van 1,7 kilometer aan gemiddeld 7 procent vlak voor de finish was de scherprechter.

Het peloton had op dertien kilometer voor de meet de kopgroep van drie, waaronder de Nederlander Jeroen Meijers, te pakken. Op de laatste klim barstte de strijd los. Buitrago nam het initiatief en kreeg Daniel Oss mee. De Italiaan kon echter niet volgen toen ook zijn landgenoot Bagioli de oversteek maakte vanuit het flink uitgedunde peloton.

Ad

Sprint

Ronde van Saudi-Arabië Saudi Tour | Santiago Buitrago wint tweede etappe na korte pittige slotklim 3 UUR GELEDEN

Bagioli bleef aan kop tempo maken en Buitrago weigerde over te nemen. Nadat de top was bereikt, ging de 22-jarige Colombiaan enkele honderden meters voor de finish de sprint aan. Bagioli, dinsdag nog gevallen, probeerde nog even aan te haken, maar gaf zich al snel gewonnen.

Anthon Charmig (UNO-X) won daarachter de sprint van de overgebleven groep, waarin knap ook Caleb Ewan (de winnaar van de eerste etappe) stand had gehouden. De Australiër werd vierde.

Klassement

In het algemeen klassement neemt Buitrago de leiding over. De Colombiaan heeft zeven seconden voorsprong op Ewan en dertien tellen op Charmig.



Ronde van Saudi-Arabië Saudi Tour | Ewan snelste namens Lotto tijdens massasprint in eerste etappe EEN DAG GELEDEN