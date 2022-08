Twee rensters stelden vandaag hun geluk op de proef door weg te rijden bij het peloton. Josie Nelson en Lourdes Oyarbide reden vlotjes weg bij het peloton, maar met het profiel van de dag leek hun inspanning kansloos. En op 30 kilometer van de meet bleek dat ook het geval te zijn.

Met alleen Oyarbide nog voor het peloton uit was het Marianne Vos zelf die de koers open brak. Demi Vollering zat goed van voren en reed het gaatje dat de leidster in het algemeen klassement had weten te creëren dicht. De finale was begonnen, want ondanks de stralend blauwe hemel regende het aanvallen.

Sterke Barnes

Alice Barnes wist het langste stand te houden. Op 26 kilometer van de meet vertrok de Australische uit het peloton en hield dit tot diep in de finale vol. Met nog 11 kilometer te gaan probeerde Vos weer weg te rijden. Dit keer was het Lucinda Brand die met een machtige inspanning de favoriet terug wist te halen.

Barnes houdt haar machtige inspanning vol tot de laatste drie kilometer. Dan komt het peloton, onder leiding van Team DSM, aan Barnes voorbij gestormd. Positionering was enorm belangrijk. De laatste meters van de dag liepen omhoog en de aanloop was vrij technisch. Juist Vos zat niet goed gepositioneerd in de laatste kilometers, maar met ogenschijnlijk gemak maakte ze vijftien plekken goed en kon zo vanuit het wiel van Uttrup Ludwig aan haar sprint beginnen.

Podium

Volledig moegestreden kwam Vos als eerste over de streep. Uttrup Ludwig werd knap tweede en Shari Bossuyt maakt het podium compleet.

WAAR KIJK JE?

