Ook de zesde etappe was op papier ideaal voor een massasprint en dus voor topfavoriete Marianne Vos. In het begin reed er een groep weg van vijf rensters. Ragusa, Swinkels, Markus, Rijnbeek en Tacey redde het echter niet tot de finish. Op twintig kilometer van de meet werden de overgebleven rensters van de kopgroep teruggepakt door het peloton.

Er waren wel wat speldenprikjes van andere rensters, maar die werden al snel teniet gedaan. Tot de aanval van Anouska Koster op 5,9 kilometer van de meet. De ploeggenote van Vos probeerde het eerder deze week ook al meerdere keren in de finale, maar deze keer had het peloton het lastig om haar terug te halen. Het gat bleef constant zo rond de vijf seconden bungelen. Een afstand die net niet genoeg bleek vanwege de hoge snelheid van het peloton in de laatste meters. Op 50 meter van de meet werd Koster, volgend seizoen rijdend voor Uno-X, voorbij gestoomd door de sprinters onder leiding van Marianne Vos die dus ook de etappe won. Koster werd uiteindelijk negende in de daguitslag.

Uttrup Ludwig

Liane Lippert probeerde het nog wel op het kasseienklimmetje op vier kilometer van de meet, maar Uttrup Ludwig dichtte dat gat met ogenschijnlijk gemak. De Deense wint dus het algemeen klassement na zes dagen koers. Lippert is de nummer twee in de eindklassering en Alexandra Manly maakt het podium compleet.

