Tour of Scandinavia | Vos is snelste in sprint en wint dit keer op reglementaire wijze

Ondanks een klimmetje zo’n vijftien kilometer voor de streep was al uitgetekend dat het een massasprint zou worden. En dat werd het ook, hoewel Demi Vollering en Floortje Mackaij nog even tegenstribbelden en na vlot klimmen probeerden een aanval op te zetten.

Dat mislukte, waarna het aftellen was richting de massasprint. De lead-out werd gedaan door Trek-Segafredo, maar het was toch echt Vos op wie geen enkele maat stond. Vos won met overmacht, voor Megan Jastrab en Shari Bossuyt. Te vroeg juichen was er alleen niet bij.

Vos hield tot na de finish haar beide handen aan het stuur, wat ze na afloop nog eens onderstreepte met tekst en uitleg aan haar ploeggenotes. De renster van Jumbo-Visma werd dit weekend tijdens de Vårgårda Classic gediskwalificeerd omdat ze enkele seconden in de ‘puppy paws-houding’ fietste.

Dit keer was de winst echter volkomen reglementair en dus mag ze zichzelf behalve dagwinnares ook leidster in het algemeen klassement noemen. De Tour of Scandinavia duurt nog tot zaterdag en wordt woensdag vervolgd in Zweden, waarna tenslotte ook Noorwegen nog wordt aangedaan.

