Tour of Scandinavia | Vos moet meerdere erkennen in Manly tijdens oplopende sprint

De rest van het peloton slaagde er op dag vier zowaar in om Jumbo-Visma eens onder druk te zetten. Er moest ook wel iets worden ondernomen, want met Vos op de streep afstormen had tot dusver in Denemarken, Zweden en Noorwegen niet gewerkt. De Nederlandse won met overmacht.

Er moest dus een list worden verzonnen en de beste list werd verzonnen door Manly. De Australische sprintte na 119 kilometer naar de winst op de oplopende aankomststrook in het Noorse Mysen. Manly bleef Chloe Hosking en Laura Tomasi voor. Anouska Koster werd vijfde.

Vollering

Mede dankzij haar drie ritzeges blijft Vos koploopster in het algemeen klassement. Ze heeft twintig seconden voorsprong op Manly, die oprukt naar de tweede plaats. Grote kans echter dat het klassement zaterdag op zijn kop gaat als de klim en finish bergop Norefjell op het programma staat.

Dan wordt niet Vos of Manly, maar Demi Vollering tot de favorieten gerekend. Vollering was in de slotfase van etappe vier helaas betrokken bij een valpartij, waardoor ze op vijf minuten achterstand finishte. De rondearts voerde zelfs een check uit vanwege symptomen die op een hersenschudding kunnen duiden.

Het is daarom zeer onduidelijk of Vollering in staat is om haar favorietenstatus waar te maken.

