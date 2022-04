Ronde van Sicilië | Damiano Caruso sprint naar de winst na lastige finale

De tweede etappe van Palma di Montechiaro naar Caltanissetta over 152 kilometer was heuvelachtig. Nooit echt zwaar, maar wel met een lastige finale.

Van de vroege vlucht bleef uiteindelijk alleen Stefano Gandin in de bergtrui over. Ook de renner van Team Corratec was er op 8 kilometer voor de meet aan voor de moeite, waarna de finale losbarstte.

Finale

Cristian David Rico (Colombia Tierra de Atletas) trok er bergop als eerste op uit, maar bleef steeds in het vizier van het peloton dat opvallend groot bleef. Met nog drie kilometer te gaan, had de Italiaanse selectie voor leider Malucelli de twintigjarige Colombiaan weer te pakken.

Na een kort vlak stuk liep de weg in de laatste kilometer weer omhoog, ideaal voor de punchers die in het peloton hadden kunnen blijven. Vijf man sprintten uiteindelijk voor de winst. Caruso bleek de snelste voor Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo, Kenny Elissonde en Alessandro Fedeli.

Klassement

De 34-jarige Italiaan rijdt van oorsprong voor Bahrain-Victorious. Op Sicilië komt Caruso uit voor de Italiaanse selectie. Door zijn overwinning reed hij zijn tijdelijke ploeggenoot Malucelli uit de leiderstrui. Nibali volgt op vier seconden, Pozzovivo op zes.

Donderdag staat er een grotendeels vlakke etappe op het programma. De finish ligt na 171 kilometer in Piazza Armerina.

