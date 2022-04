Voor Malucelli was de overwinning bijzonder emotioneel. De Italiaan stond onder contract bij het Russiche Gazprom-RusVelo. Dit team hield echter op te bestaan als gevolg van de sancties tegen Rusland. Malucelli en een paar andere landgenoten zaten dus ineens zonder werkgever.

In Sicilië komen deze renners nu uit onder de naam 'Squadra Italia' en de geïmproviseerde ploeg boekte dus meteen succes. Het leek lange tijd Moschetti te worden die met de winst aan de haal ging, maar de sprinter van Trek ging te vroeg aan in de licht oplopende finale. Malucelli wist eroverheen te komen en greep de zege.

Eurosport is the home of cycling en dus zie je alle grote rondes en klassiekers hier live. Kijk je liever reclamevrij? Stream dan via discovery+.