Ronde van Slovenië

In Slovenië is een aantal topsprinters aanwezig. Opvallend, omdat het parcours niet direct uitnodigt voor de rappe mannen. Elke dag staat er wel een aantal beklimmingen op het programma.

De etappe van Ptuj naar Rogaška Slatina was op papier echter het meest eenvoudig. Voor de rappe mannen moest het dus in deze rit gebeuren. Vlak was het bijna nergens, maar het was net niet lastig genoeg om alle sprinters definitief te lossen.

Ackermann en Groenewegen konden dankzij de inspanningen van hun ploeg steeds weer terugkeren in het peloton. Onder anderen Tim Merlier slaagde hier niet in. Hij belandde in de tweede groep en finishte op ongeveer een minuut achterstand.

Een groep van ruim dertig renners kon uiteindelijk sprinten om de winst. BikeExchange - Jayco bracht Groenewegen goed naar voren en nadat de mannen van Bardiani (Filippo Fiorelli en Luca Colnaghi) de sprint aangingen, kwam de Nederlander op tijd uit hun wiel. Ackermann kwam niet meer langszij en tussendoor sprintte Taminiaux namens Alpecin-Fenix naar de tweede plaats.

Revanche

Groenewegen nam met zijn overwinning revanche voor zijn optreden in het Critérium du Dauphiné. Het lukte de 28-jarige Nederlander vorige week niet één keer om in de juiste groep te belanden en te sprinten om de winst.

Rafal Majka is ook na de tweede etappe de leider in het klassement. De Pool van UAE verdedigt een voorsprong van zes seconden op Domen Novak en acht seconden op ploeggenoot Tadej Pogacar.

