De etappe van vandaag ging over 144 kilometer van Žalec naar Celje met finish bergop. Het slotklimmetje had een hellingspercentage van gemiddeld 12%. Tussendoor moesten de renners halverwege de Svetina op, een klim van iets meer dan 5 kilometer van de tweede categorie.

Tijdens de editie van vorig jaar was er een vergelijkbare etappe die ook gewonnen werd door Pogacar. Toen reed de tweevoudig winnaar van de Tour in eigen land iedereen naar huis.

Ad

Op de Svetina werd het meteen duidelijk wie zich vandaag gingen melden voor de ritzege en hoogstwaarschijnlijk ook de leiding in het algemeen klassement. Rafal Majka vergezelde de Sloveen in de voorlaatste klim en in de afdaling op weg naar de slotklim en ook Nicola Conci kon aanhaken bij de twee klimgeiten.

Wielrennen Route d’Occitanie | Adria sprint verrassend naar ritzege in ingekorte koers 41 MINUTEN GELEDEN

Echter, op de slotklim was er maar een die er met kop en schouders bovenuit stak. Aan de voet van de iets minder dan een kilometer lange klim spurtte 'Pogi' meteen weg van Majka en Conci en zodoende kwam hij solo aan over de finish. Een dubbelslag voor de Sloveen, want naast de ritzege neemt hij ook nog eens de groene trui over van zijn Poolse teamgenoot.

WAAR KIJK JE?

Alle belangrijke wielerwedstrijden zien live te zien op Eurosport. Kijk je graag koers zonder reclame? Dan is discovery+ wat jij nodig hebt.

Ronde van Slovenië Ronde van Slovenië | Pogačar soleert naar ritzege en verovert groene trui EEN UUR GELEDEN