Ronde van Slovenië | Rafal Majka wint eerste etappe, Tadej Pogacar slaat direct zijn slag

De eerste etappe van Nova Gorica naar Postojna bevatte drie korte klimmetjes. Niet super zwaar, maar uiteindelijk maken de renners de koers. Toen op de eerste beklimming Bahrain - Victorious gas gaf, was de vroege vlucht er direct aan. Jan Tratnik koos de aanval en kreeg Pogacar met zich mee.

Drie renners vooraan

Toen de tweevoudig Tourwinnaar zelf op de pedalen ging staan, bleven er vooraan slechts drie renners over: naast Pogacar ook Majka en Novak. Het was opvallend dat de laatste ook zijn werk deed aan kop. Zijn Bahrain-Victorious-ploeggenoot Matej Mohoric was namelijk samen met Sean Bennett in de achtervolging op dit drietal.

Pogacar, Majka en Novak liepen steeds verder uit, waardoor de achtervolgers de strijd staakten. Zij lieten zich inlopen door de uitgedunde groep daarachter, op anderhalve minuut van de kopgroep.

Finale

Tijdens de beklimming van de Razdrto (tweede categorie) kwam er geen verandering in deze situatie. Dit betekende dat Pogacar, Majka en Novak op het plateau in Postojna streden om de winst.

De UAE-ploeggenoten maakten het de Sloveen van Bahrain-Victorious behoorlijk lastig. Om de beurt vielen ze aan, waarna Novak het gat moest dicht rijden. De demarrage van Majka was uiteindelijk beslissend. Hij finishte twee seconden voor Novak en Pogacar en is logischerwijs ook de eerste leider in het klassement.

