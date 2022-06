De etappe vanaf Lasko was met afstand de zwaarste van deze rittenkoers. De finish lag bovenop de Velika Planina (8,2 kilometer aan 7,6 procent) en zou doorslaggevend zijn voor het algemeen klassement.

UAE-duo in de aanval

Omdat Pogacar vrijdag al had huisgehouden en de etappe en de leiderstrui had gepakt, hoefde hij zaterdag niet vroeg aan te gaan. Toen de kopgroep was gegrepen, nam ploeggenoot Majka op een kleine 6 kilometer voor de meet het initiatief. Pogacar was de enige die kon volgen.

Het tweetal breidde eenvoudig zijn voorsprong uit en kon samen bepalen wie de overwinning mocht pakken. Het was uiteindelijk Majka die al eerste over de streep kwam, tegelijk juichend met Pogacar. Fernando Barcelo werd derde op 22 seconden achterstand.

Klassement

Het duo van UAE gaat ook aan de leiding in het klassement. Pogacar heeft drie seconden voorsprong op Majka. Domen Novak is 'the best of the rest'. Hij staat op de derde plek op 1.56 minuut. Zondag staat de vijfde en laatste etappe op het programma.

