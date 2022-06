Slovenië is al lang geen klein landje meer in de wielersport. Primoz Roglic zette het wielerland op de kaart, Pogacar is de nieuwe koning en ook Matej Mohoric laat zich regelmatig zien. Zo won de renner dit jaar Milaan - San Remo.

Mede dankzij deze renners is ook de Ronde van Slovenië in opkomst. Waar het voorheen veelal de kleine ploegen waren die afreisden naar deze meerdaagse, is de laatste jaren de deelnemerslijst kwalitatief een stuk beter gevuld. Met zulke toppers zijn het nu logischerwijs meestal de renners uit eigen land die zegevieren. Roglic won in 2015 en 2017. Pogacar pakte in 2021 de eerste plaats.

Smaakt naar meer

De deelname vorig jaar is de 23-jarige renner van UAE goed bevallen. Hij zette in zijn thuisland de laatste stap op weg naar zijn vormpiek in Frankrijk. Met overmacht won hij daarna het algemeen klassement in de Tour.

Voor dit jaar heeft Pogacar dezelfde plannen. Het is de komende dagen interessant om te zien hoe hij ervoor staat, iets minder dan drie weken voor de Ronde van Frankrijk. Woensdag gaat de meerdaagse in Slovenië van start. Zondag staat de slotetappe op het programma.

Wanneer gaan we Pogacar vooraan zien?

De Ronde van Slovenië is sowieso de moeite waard, maar de vierde etappe op zaterdag spreekt het meest tot de verbeelding. De finish ligt bovenop de Velika Planina, een klim van de eerste categorie. Het moet gek lopen wil Pogacar hierop niet zijn benen testen. Ook de eerste (woensdag) en derde etappe (vrijdag) bevatten een aantal pittige klimmetjes. Mogelijk wil de tweevoudig Tourwinnaar op deze dagen het eerste verschil in het klassement creëren.

De tweede en vijfde etappe zijn vlakker en wellicht meer geschikt voor rappe mannen zoals Dylan Groenewegen, Tim Merlier en Pascal Ackermann. De slotetappe op zondag is daarvan het meest interessant. Vlak voor de finish ligt nog een klim van de derde categorie; ideaal voor de puncheurs. Mogelijk komt ook Pogacar dan nog één keer uit het zadel.

Favorieten

Is er een kans dat Pogacar niet het eindklassement wint? Eerlijk is eerlijk, die kans is heel klein. Alleen pech of een hele slechte dag lijken hem van de eindzege te kunnen afhouden. Of hij moet niet het achterste van zijn tong willen laten zien.

Met Rafal Majka heeft Pogacar zijn trouwe adjudant bij zich die hem ook tijdens de Tour de France gaat bijstaan. Concurrentie verwachten zij vooral van Lucas Hamilton. Ook Mohoric zal zijn dagen uitkiezen. Op de zwaarste beklimmingen kan de renner van Bahrain Victorious vermoedelijk echter niet mee.

Waar kijk je?

