Matej Mohoric had de meest explosieve sprint van de drie vluchters, maar Pogacar hield zijn vermogen het langste hoog. Enkele meters voor de finish wist de Tour-favoriet zijn voorwiel net voor die van zijn landgenoot te duwen. Rafal Majka moest genoegen nemen met de derde plaats in de daguitslag en de tweede plek in het algemeen klassement.

Tadej Pogacar reed de Ronde van Slovenië als voorbereiding op de Tour de France. De ploeg van UAE-Emirates werd nog even opgeschrikt door een positieve coronatest van Mikel Bjerg.

