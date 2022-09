Achter Haest en Schulting sprintte Michael Mørkov naar de derde plek. Jesef Cerny behield de leiding in het klassement. Zijn leiderstrui kwam in de laatste etappe door Kosice niet meer in gevaar.

De wedstrijd was door slechte weersomstandigheden nauwelijks te volgen. Pas op twintig kilometer voor de finish kon er een liveverbinding met de wedstrijd gemaakt worden. Alleen een helikopter en een vaste camera konden voor beeld zorgen. Beeld vanaf een motorrijder was er niet.

Ad

Wielrennen Ronde van Slowakije | Haest en Schulting zorgen voor feest bij Volker-Wessels, samen over finishlijn 2 UUR GELEDEN

Pas toen Haest en Schulting op 100 meter van de finish reden, zagen we voor het eerst een beeld van de twee koplopers. Gebroederlijk kwamen ze tegelijkertijd over de streep.

Wielrennen Ronde van Luxemburg | Skjelmose komt net tekort voor nieuwe ritzege, pakt wel eindwinst 3 UUR GELEDEN