De renners kwamen in de een na laatste etappe twee grote beklimmingen tegen voor de finish in Tekirdağ. Op de top van de tweede beklimming reed Bevin samen met onder andere Jay Vine, derde in het klassement, en Nicolas Edet, zesde, weg.

Eduardo Sepulveda, die verrassend de sterkste was in de vierde etappe, moest reageren, maar miste de slag. Hij kwam zonder ploeggenoten te zitten en moest vol in de achtervolging. Onder aanvoering van begenadigd tijdrijder Bevin liep de kopgroep steeds verder uit.

Wielrennen Ronde van Turkije | Bevin rijdt Sepulveda uit leiderstrui na gewaagde aanval EEN UUR GELEDEN

Bevin reed weg bij zijn medevluchters en won zo de etappe. Hij kwam 41 seconden voor snelste sprinter Jasper Philipsen over de finish. Hij verdedigt morgen in de laatste etappe een voorsprong van twintig seconden op Australiër Jay Vine. Sepulveda volgt op 40 seconden. De laatste etappe voert echter door de straten van Istanbul en is nagenoeg vlak. Bevin heeft daardoor de zege voor het grijpen.

