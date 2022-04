Er kwamen tijdens de tweede etappe wel al berichten los dat Bouhanni de koers had moeten verlaten, maar de precieze aanleiding bleef lang onduidelijk. Pas in de avond kwam meer opheldering, op basis van een video gemaakt door een toeschouwer.

Uit de beelden blijkt dat een persoon wandelt op de vrij overzichtelijke weg langs de kust, terwijl even later op hoog tempo het peloton eraan komt. De organisatie van de Ronde van Turkije liet inmiddels in een verklaring weten dat een verward of gehandicapt persoon het parcours zou hebben betreden.

Ad

Wielrennen Ronde van Turkije | Commentatoren vertellen over wielrennen met suikerziekte 32 MINUTEN GELEDEN

Keiharde botsing

Er reden motoren voor de karavaan uit, maar die slaagden er blijkbaar niet in om de man te spotten en het peloton – plus Bouhanni – te behoeden voor narigheid. Enkele renners kwamen vol in botsing met de wandelaar, met dus flinke gevolgen. Behalve Bouhanni moest ook Manuel Peñalver opgeven.

Pas op het aller-, allerlaatste moment werd getracht de man uit de weg te trekken, waardoor ook een agent betrokken raakte bij de botsing, maar het was al te laat. Ondanks een serieuze verwonding als een gebroken halswervel gaat het naar omstandigheden goed met Bouhanni, die al naar heel wat successen sprintte.

Quintana

De Fransman vliegt snel terug naar huis voor verdere behandeling. Het was sowieso een slechte dag voor Arkea, want de broers Quintana kwamen ook hard ten val. Nairo en Dayer stappen echter wel weer op, al kan Nairo het rijden van een goed klassement ondanks ambities in die richting vergeten.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Ronde van Turkije | Commentatoren vertellen over wielrennen met suikerziekte 32 MINUTEN GELEDEN