Na drie sprintetappes was het woensdag eindelijk klimmen geblazen. Met een etappe van ruim 146 kilometer met de finish bergop, was het vooral wachten op de slotklim van 16 kilometer (gemiddeld 7 procent) naar Spill Milli Park.

De vroege aanval van de groep van acht (met onder anderen de Nederlander Reinier Honig) die tot de voet van de berg voorop bleef, was daarom niet meer dan voorspel. In het peloton hield de ploeg van UNO-X in dienst van Anders Halland Johannessen het tempo hoog en daarmee de kopgroep in het vizier.

Ad

Initiatief

Wielrennen Ronde van Sicilië | Damiano Caruso sprint naar de winst na lastige finale EEN UUR GELEDEN

Eenmaal op de slotklim nam Lotto-Soudal het initiatief. Zelfs Caleb Ewan verrichtte nog wat werk om Harm Vanhoucke goed af te zetten. Het peloton dunde daardoor snel uit. Logischerwijs moest ook de klassementsleider Jasper Philipsen de groep laten gaan.

Nicolas Edet opende het bal. De Fransman van Arkea-Samsic hoopte vooral de concurrentie aan het werk te zetten voor zijn kopman Nairo Quintana. Veel ruimte kreeg hij niet.

Op 8 kilometer voor de streep ging Quintana, die deze week al twee keer op de grond had gelegen, zelf. De Columbiaanse favoriet zorgde er in één klap voor dat een elitegroep van dertien man vooraan overbleef op het slecht begaanbare asfalt.

Ontknoping

Na meerdere speldenprikjes maakte Sepulveda met zijn aanval als eerste een serieus verschil. De Nederlander Adne van Engelen (Bike Aid) ging in de achtervolging, maar kreeg dankzij het hoge tempo van onder anderen Xianjing Lyu, Patrick Bevin en Vanhoucke weinig ruimte.

Quintana probeerde vanuit deze groep nog wel weg te komen, maar leek door de valpartijen minder explosief dan verwacht. Sepulveda bleef mede daardoor uit de greep en boekte zijn eerste overwinning in ruim zes jaar tijd. Op vijftien seconden eindigde Bevin als tweede, voor Vanhoucke, Quintana en Vine. Van Engelen eindigde als achtste.

Klassement

Sepulveda is dankzij zijn overwinning, en tien bonificatieseconden, de nieuwe leider, gevolgd door Bevin op veertien seconden. Vine staat op 25 tellen op de derde plaats.

Donderdag staat er een nieuwe vlakke etappe op het programma. De Ronde van Turkije eindigt zondag in Istanbul.

WAAR KIJK JE?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Ronde van Sicilië | Damiano Caruso sprint naar de winst na lastige finale EEN UUR GELEDEN