Nadat Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma), Onur Balkan, Batuhan Özgür (beiden Sakarya BB), Edgar Nieto (Spor Toto) en Julian Borresch (Saris Rouvy Sauerland) de vroege vlucht gevormd hadden, leek het peloton een betrekkelijk rustige dag richting de lastige slotkilometers voor de boeg te hebben.

Dat was buiten de wind gerekend. Die had namelijk vrij spel op een lange brug die de renners moesten oversteken en dat leverde waaiers op. Uiteindelijk zou alles echter weer bij elkaar komen en kon het volledige peloton de jacht op de vroege vluchters voortzetten

WEGWERKZAAMHEDEN

Het scheelde niet veel of de Ronde van Turkije had na de botsing met een toeschouwer van Nacer Bouhanni en de zware crash in de massasprint van donderdag een derde ernstige valpartij bij mogen schrijven. Wegwerkzaamheden zorgden voor een stevige hindernisbaan, maar de renners kwamen er vandaag gelukkig ongeschonden uit.

Op iets minder dan 10 kilometer voor de finish werden de laatste vluchters, de Tsjech Repa en de Duitse Borresch, teruggepakt en wachtte de renners nog een aantal verraderlijk oplopende stukken. Israel Start-Up Nation verhoogde in dienst van Patrick Bevin, die met bonificatieseconden de leiderstrui hoopte over te nemen van Eduardo Sepulveda.

LOTTO-SOUDAL

De Nieuw-Zeelander had echter geen antwoord op de versnelling van de sprinttrein van Lotto-Soudal. Jasper de Buyst zette zijn kopman Caleb Ewan keurig af en de Australiër wist vervolgens de opstormende Philipsen en Van Poppel af te schudden.

Met een afgetekende voorsprong pakte Ewan al zijn tweede zege van deze Ronde van Turkije. Omdat Bevin uiteindelijk geen boni's wist binnen te slepen, blijft de blauwe leiderstrui om de schouders van Argentijn Sepulveda.

