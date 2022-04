Ronde van Turkije | Groves is Philipsen de baas in etappe vol valpartijen

De slotfase van de 152 kilometer lange etappe van Selçuk naar Alaçatı was erg nerveus. Verschillende rijders zagen zichzelf terug op het Turkse asfalt. De oorzaak van de nervositeit was de wind. Op het parcours dat niet ver van de zee af lag had de wind vrij spel.

Valpartijen en nervositeit

Met 25 kilometer te gaan leek het peloton daadwerkelijk te breken. Opnieuw een valpartij hield het achterste gedeelte van het peloton op. Onder leiding van Uno-X splitste een groep van rond de veertig renners zich af van het grotere peloton. Een paar kilometer werden de groepen echter weer herenigd.

Grote slachtoffer van de valpartijen was Nairo Quintana. De Colombiaan van Arkea-Samsic lag tweemaal naast zijn fiets. Na zijn eerste valpartij kon hij nog terugkeren, maar na zijn tweede valpartij op vier kilometer van de finish waren zijn kansen op een goed klassement verkeken.

Eindsprint

Via Jasper de Buyst had Caleb Ewan de beste lead-out van het peloton. De Australiër leek alleen last te hebben van een technisch mankement want in de beslissende meters moest hij zijn benen stil houden. Bij afwezigheid van de ene Australiër won de andere Aussie. Groves versloeg Philipsen op de lijn. Cees Bol was met een vierde plaats de beste Nederlander.

Groves leidt door zijn zege het algemeen klassement voor Philipsen en Ewan.

