Het was vooraf al zo goed als zeker dat er gesprint ging worden vandaag. De kopgroep kreeg nooit een serieuze kans en dus werd er in hoog tempo richting de finishstreep gereden. Philipsen werd goed afgezet en kon zo na twee tweede plaatsen dit keer wel de overwinning grijpen.

Caleb Ewan was in de finale nergens te bekennen. Philipsen streed vooral met Groves, Bennett, Dainese, Fernandez en Mclay.

