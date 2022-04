Maurice Ballerstedt van Alpecin-Fenix was de renner uit de vlucht van de dag die het langst voor het peloton uit wist te blijven. De Ronde van Turkije is deze week al vaker in de schijnwerpers komen te staan vanwege het prachtige landschap, maar ook de vervelende valpartijen. Eerder deze week brak Nacer Bouhanni een nekwervel toen er een toeschouwer op het parcours liep en ook tijdens deze finale komt niet iedereen ongeschonden uit de strijd.

Op 700 meter van de meet komt er een renner van Alpecin-Fenix in de hekken terecht en komt daarbij lelijk ten val. Een massale valpartij tot gevolg. Een klein groepje weet zich er langs te wurmen. Sam Welsford is uit de overgebleven renners het snelste. De Australiër pakt voor Team DSM op deze manier de eerste overwinning van het seizoen voor zijn ploeg.

