Na een aantal valpartijen gingen vandaag meerdere renners niet meer van start in de koninginnenrit van de Ronde van Valencia. David Dekker was er na zijn hachelijke moment langs het ravijn vanzelfsprekend niet meer bij en ook Wilco Kelderman hield het voor gezien na een val in het slot van de vorige etappe.

Dat gold tevens voor de gehele BikeExchange-formatie. Van de Australische equipe testte twee man positief op Covid-19 en om de gezondheid van de rest van de ploeg en staf niet verder in gevaar te brengen, trokken zij zich volledig terug.

GRAVELPAADJE

Vooraf ging het bijna uitsluitend over de onverharde slotklim. Klassementsleider Remco Evenepoel, die in de openingsetappe grote indruk maakte, had eerder al zijn verbazing over de pittige aankomst uitgesproken . Bij Sporza gaf gravelspecialist Laurens ten Dam de jonge Belg alvast wat tips over het rijden over dergelijke lastige ondergronden: "Hij houdt van zittend klimmen en dat helpt. Je moet erg veel druk op je achterwiel houden, zodat je niet doorslipt en de tractie kunt houden."

Ver voor het peloton het beruchte paadje opdraaide had een elftal vroege vluchters het hazenpad gekozen. Onze jonge landgenoot Lars van der Berg nam daarin in dienst van Attila Valter veel kopwerk voor zijn rekening. De Hongaarse rozetruidrager van vorig jaar had echter geen antwoord op een versnelling van Jan Tratnik.

VALVERDE

De Sloveen hield zijn medevluchters op afstand, maar zag het peloton onder aanvoering van de mannen van Alejandro Valverde plots snel naderen. Nog voor de onverharde stuk was zijn voorsprong van bijna twee minuten ineens gehalveerd. Op iets meer dan vier kilometer van de finish monsterde de man van Murcia de mannen op de voorste rijen van het peloton en ging op de pedalen staan.

De ervaren Spanjaard kwam niet weg, maar het was wel het sein om de definitieve jacht op de vluchters in te zetten. Terwijl Tratnik zich zwoegend naar boven werkte, hadden zijn achtervolgers een veel soepelere tred te pakken en ze schoten hem al snel voorbij. Geletruidrager Evenepoel liet op dat moment nog nauwelijks teken van verval zien en ook Antwan Tolhoek zat goed van voren.

VLASOV

Kort daarop was er echter een eerste moment van verval voor de Belg, maar met een uitstekende versnelling reed hij toch nog het gat dicht naar de kop van de koers met onder anderen Jacob Fuglsang, Enric Mas en Valverde dicht. In de stofwolken was het vervolgens Aleksandr Vlasov die demarreerde en als eerste het gravelpad afdraaide.

Met negentien seconden had de Rus bovendien zicht op de leiderstrui, zeker toen Evenepoel plots geparkeerd kwam te staan. De renner van Bora-Hansgrohe kwam als eerste over de finish, voor het Spaanse klimtalent Carlos Rodriguez en had uiteindelijk meer dan genoeg voorsprong op Evenepoel om de leiding in het klassement van hem over te nemen. Sam Oomen en Milan Vader kwamen gebroederlijk als 12e en 13e over de finish.

Zaterdag staat er een lange, maar grotendeels vlakke etappe op het programma. Sowieso ligt het zwaartepunt van de Ronde van Valencia achter de renners. Daarmee is Vlasov dus meteen de grote favoriet om zondag de eindwinst naar zich toe te trekken.

