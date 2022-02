Ronde van Valencia | Matteo Moschetti wint de sprint, Fabio Jakobsen vijfde

Zoals verwacht kwam het in Torrevieja aan op een massasprint. Het peloton had de vroege vlucht met Manuele Boaro, Ángel Madrazo, Antonio Jesús Soto, Urko Berrade en Kenny Molly op zo’n twintig kliometer voor de meet te pakken waarna de ploegen hun treintjes konden gaan vormen.



Jakobsen zat helaas te ver en kreeg geen ruimte om te sprinten. Moschetti van Trek-Segafredo profiteerde, zichtbaar tot frustratie van nummer twee Peñalver (Burgos-BH). De thuisrijder had dolgraag de etappe voor eigen publiek gewonnen.

Vlasov aan de leiding

Alexander Vlasov behield zijn leiderstrui. De Rus van Bora-Hansgrohe heeft een voorsprong van 32 seconden op Remco Evenepoel en 36 seconden op Carlos Rodiguez. Waarschijnlijk komt hier zondag geen verandering meer in. Ook de laatste etappe is vlak waardoor de kans op een nieuwe massasprint groot is.

