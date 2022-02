De finale van de koers werd opgeschud door een aantal nare valpartijen. Op vier kilometer van de streep ging een groep rijders hard in een afdaling onderuit. Eerder al kon kersvers Jumbo - Visma-renner David Dekker de bocht niet houden. De 24-jarige reed rechtdoor het ravijn in. Gelukkig kon hij zelf terug naar boven klimmen en zijn rit vervolgen.

De ploeg van Jakobsen, Quick Step - Alpha Vinyl leidde het peloton tot een kilometer voor de streep. Zelfs leider in het klassement, en winnaar van gisteren Remco Evenepoel reed mee op kop voor de Nederlandse sprintkopman. Het laatste wagonnetje van de sprinttrein had echter al ergens anders aangekoppeld.

Ad

Ronde van Valencia Ronde van Valencia | Bekijk uitgebreid hoe Evenepoel met groot machtsvertoon openingsrit wint EEN DAG GELEDEN

Nederland sprintersland

Jakobsen zat in het wiel van Andrea Pasqualon die de sprint voor zijn kopman Kristoff moest aantrekken. Alleen was het Jakobsen die kon profiteren van het werk van de Italiaan. Met 150 meter te gaan kwam hij op kop en vergrote al gauw het gat met zijn concurrenten. Drie fietslengtes achter Jakobsen finishte Sebastian Molano als tweede. Elia Viviani pakte de derde plek.

Het was een topdag voor de Nederlandse sprinters, want eerder op de dag kon ook Dylan Groenewegen zijn handen in de lucht steken. Groenewegen was de rapste van de massaspurt tijdens de derde rit van de Saudi Tour.

Saudi Tour | Dylan Groenewegen sprint naar eerste Nederlandse zege van seizoen

Wielrennen Wielrennen | Jakobsen pakt met twee vingers in de neus etappezege in Ronde van Valencia EEN UUR GELEDEN