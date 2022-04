Ronde van Vlaanderen

Van der Poel moest lang pokeren om de afsluitende sprint te winnen. De 27-jarige renner wachtte totdat Pogacar zou beginnen met sprinten. Uiteindelijk kwamen zelfs Van Baarle en Madouas bij de twee waardoor van der Poel zelf de sprint aan moest trekken. “Ze kwamen snel achteruit toen ben ik zelf maar aangegaan.”

“Het was vooral op de Kwaremont en Kruisberg dat Pogacar heel snel naar boven reed, waardoor ik op het punt stond te lossen”, zegt hij over tegenstand van de jonge Sloveen. “De weg naar de finish heb ik nu drie jaar op rij gehad, dus je weet ongeveer wel wat je moet doen.”

Verzuurd op Paterberg

“Ik geloof niet dat ik ooit zo verzuurd ben geweest”, zegt van der Poel over de krachtsinspanning op de Paterberg. “Ik stond echt op het randje van lossen. Ik wist dat ik me daarover moest hijsen en dan heb je stuk om te bekomen tot de finish. Ik heb voor de sprint mezelf opgepept.”

Van der Poel vindt het jammer dat Pogacar zelfs nog buiten het podium eindigde. Hij had hem zelfs de zege gegund. “Hij was misschien wel de sterkste in koers vandaag, hij heeft heel offensief gekoerst. Ik had hem het podium gegund, ik had hem zelfs de zege gegund als hij mij geklopt had.”

Over Parijs-Roubaix, de koers die over twee weken verreden wordt, wil de Nederlander nog niet denken. “Ik ga eerst hier van genieten. Ik heb keihard gewerkt om hier te komen. Ik moet iedereen bedanken die mij geholpen hebben om hier te komen.”

