Het zit de ploeg van kopman Sepp Vanmarcke nog niet bepaald mee tijdens de klassiekers die het voorjaar kleur geven. Eerder moest de Belg zich al ziek afmelden voor Omloop Het Nieuwsblad en nu kan dus zelfs de gehele ploeg niet van start gaan.

“Ik kan een enorm lange lijst opnoemen van renners die geblesseerd zijn na een val of ziek op bed liggen”, aldus ploegleider Dirk Demol. “We moeten door deze zure appel heen bijten en dan hoop ik dat we voor Parijs-Roubaix terug op volle sterkte zijn.”

Israel heeft contact opgenomen met de organisatie van de Ronde van Vlaanderen en de situatie uitgelegd. Het peloton wordt al het gehele wielerjaar geplaagd door ziekte en blessures. Tijdens Parijs-Nice stapte de ene na de andere renner af en behalve Israel kampt ook een topfavoriet als Wout van Aert met ziekteverschijnselen.

Israels kopman Vanmarcke eindigde vorig jaar nog als vijfde in de Ronde.

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+