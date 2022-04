Maike van der Duin en Marit Raaijmakers reden in de vroege vlucht. Samen met Olivia Baril, Camilla Alessio en winnaar van de Koppenbergcross Clara Honsinger reden ze voor het uitgedunde peloton. Met zo’n dertig kilometer te gaan was het gedaan voor de vroege vluchters.

Op de Kruisberg kregen we een voorproefje op de finale. Van Vleuten probeerde aan te vallen, maar wist de Belgisch kampioene Kopecky niet te lossen. Kopecky hield net als in de Strade Bianche constant het wiel van de Nederlandse.

Ad

Wielrennen Ronde van Vlaanderen | Bekijk hier de samenvatting van de vrouwenkoers 2 UUR GELEDEN

Als twee honden vechten om een been?

Met de twee kemphanen die naar elkaar keken, was het Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser die de aanval zocht. Samen met Broadie Chapman kreeg ze een mooie voorsprong. Op de laatste klim van de dag, de Paterberg, werd de groep toch teruggehaald door de groep met Van Vleuten.

Van Vleuten probeerde zich weer los te rijden van haar concurrenten, maar opnieuw zat de Belgische vast in haar wiel. De twee leken samen op de finish af te rijden, maar ze kregen gezelschap van Chantal Van den Broek-Blaak. Van den Broek-Blaak probeerde het tien kilometer voor de finish nog met een kenmerkende aanval, maar ze werd teruggepakt door haar landgenote, met uiteraard Kopecky in haar wiel.

Deze drie rensters reden naar de finishstraat in Oudenaarde. Kopecky was in de sprint duidelijk de beste.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Ronde van Vlaanderen | Bekijk hier de samenvatting van de vrouwenkoers 2 UUR GELEDEN