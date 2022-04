Op de Grote Markt van Antwerpen start komende zondag de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen, het monument dat al sinds 1919 onafgebroken jaarlijks verreden wordt. Het is dé belangrijkste dag van het jaar voor wielerminnend Vlaanderen.

PARCOURS

De vlakke aanloop richting de Vlaamse Ardennen en de eerste kasseistroken zal traditiegetrouw in het teken staan van de formatie van de vlucht van de dag. Pas bij de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, na ruim 200 kilometer, zal de echte koers ontbranden, maar dan volgen de hellingen en stroken elkaar ook snel op.

In totaal krijgen de renners 272,5 kilometer voor de wielen met 18 hellingen en 7 pure kasseistroken. Driemaal moet de Oude Kwaremont beklommen worden, twee keer rijdt het peloton over de Paterberg.

VAN AERT

Dit jaar kwam er enkele dagen voor de start een flinke domper op de Vlaamse feestvreugde. Topfavoriet en publiekslieveling Wout van Aert voelt zich niet goed en moest de verkenning met zijn teamgenoten aan zich voorbij laten gaan. Of hij meedoet is hoogst twijfelachtig, liet zijn ploeg Jumbo-Visma weten.

En dat terwijl het de geel-zwarte formatie vooralsnog zo voor de wind gaat dit seizoen. Afgelopen winter werden met het oog op de voorjaarsklassiekers belangrijke meesterknechten ter ondersteuning van Van Aert aangetrokken. Die tactiek betaalde zich tot nu toe in goud uit. Tiesj Benoot, Tosh van der Zande en met name Christophe Laporte blonken uit in hun dienende rol.

POGACAR

Een equipe die al even oppermachtig voor de dag weet te komen dit jaar is UAE-Emirates. Zij trekken deze editie met Ronde van Vlaanderen-debutant Tadej Pogacar naar Antwerpen.

De 23-jarige Sloveen liet de voorbije jaren zien dat hij naast een specialist in de het rondewerk, ook prima uit de voeten kan in eendagswedstrijden. Hij won al Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en Strade Bianche en hoopt in Oudenaarde zijn derde monument te pakken te krijgen.

Behalve suprematie van enkele ploegen kenmerkt dit seizoen zich vooralsnog ook door lange finales. De kleppers schromen niet om ver van de finish de knuppel in het hoenderhok te gooien en zo de concurrentie af te matten. Op de vraag van Sporza of hij zondag zal proberen te anticiperen op aanvallen, vroeg Victor Campenaerts zich hardop af wanneer hij dan zou moeten gaan: "Als je wil anticiperen, dan moet je al in de neutralisatie wegrijden."

VAN DER POEL

Niet alleen Pogacar - zie zijn lange solo door Toscane - en Van Aert en co hebben van de vroege aanval zowat hun handelsmerk gemaakt, maar ook Mathieu van der Poel draait er zijn hand niet voor om. Met zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen heeft hij bewezen dat de zorgen om zijn rug voorlopig in de ijskast kunnen.

Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat de ploeg van Alpecin-Fenix de zwaarte van de koers zal dragen en datzelfde lijkt ook wel logisch voor Pogacars UAE-Emirates. Wie bij afwezigheid van Van Aert dan wel de koers in handen nemen, blijft voorlopig een groot vraagteken.

QUICKSTEP-ALPHA VINYL

Dat we tot hier zijn geraakt in de voorbeschouwing op Vlaanderens Mooiste zonder vermelding van een renner van Quickstep-Alpha Vinyl zegt wel iets over de vorm waarin de mannen van Patrick Lefevere verkeren.

Van uittredend kampioen Kasper Asgreen werd bij aanvang van het seizoen ook gezegd dat hij een slechte winter achter de rug had, maar inmiddels bewees de Deen dat hij qua vormpeil daar is waar hij moet zijn.

Met Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Yves Lampaert heeft de Wolfpack misschien geen topfavoriet in huis, maar wel het sterkste collectief. Dat kunnen zij komende zondag natuurlijk proberen uit te spelen. De terugkeer van werkpaard Tim Declercq is dan ook van harte welkom.

OVERIGEN

Behalve de onthoofde Grote Drie zijn er ook nog een aantal andere mannen die dromen van een overwinning in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Trek-Segafredo kan met Mads Pedersen en Jasper Stuyven twee troeven uitspelen en ook Ineos-Grenadiers heeft met Dylan van Baarle en Tom Pidcock twee ijzers in het vuur.

DE VROUWENWEDSTRIJD

Het vrouwenpeloton legt zondag een iets kortere editie af dan de mannelijke collega's, maar de laatste 45 kilometers zijn wel identiek. De rensters moeten dus ook over de Koppenberg naar de Steenbeekdries en via de Taaienberg en de Kruisberg-Hotond door naar het slotduo Oude Kwaremont-Paterberg.

Net als in bijna alle andere dameskoersen boekten ook in deze wedstrijden de laatste jaren veel Nederlandse renners mooie successen. Anna van der Breggen (2018), Chantal van den Broek-Blaak (2021) en vorig jaar Annemiek van Vleuten wisten te winnen in Oudenaarde.

FAVORIETEN

Natuurlijk is titelverdedigster Van Vleuten ook dit jaar weer de renner die door de concurrentie geviseerd zal worden. De 39-jarige renster van Movistar behoort al jaren tot de absolute top en lijkt eigenlijk alleen maar beter te worden.

Na haar succes in de Strade Bianche zal Lotte Kopecky ook graag in eigen land willen laten zien dat zij grote wedstrijden kan winnen. Met Demi Vollering en oud-winnares Van den Broek-Blaak heeft de Belgische ook een paar goede ploeggenoten waarop ze kan bouwen.

Trek-Segafredo beschikt ook over een sterk blok. Werelkampioene Elisa Balsamo steekt in bloedvorm en ook haar kompanen Elisa Longo Borghini en Ellen van Dijk hebben de wapens in huis om een koers te winnen.

Tot slot mogen we natuurlijk ook Marianne Vos niet vergeten. Ze heeft nog niet heel veel kilometers op de weg in de benen, maar ze bewees deze winter in het veld dat de sleet er nog zeker niet op zit.

WAAR KIJK JE?

De tv-uitzending op Eurosport van de Ronde van Vlaanderen begint om 10:30 uur en vanaf dat moment ben je er constant live bij, tot en met de finish van de vrouwen. Wil je zelfs geen centimeter koers missen? Stream dan reclamevrij via discovery+

Jeroen van Belleghem en Bobbie Traksel verzorgen het commentaar bij de mannen, Nick Stöpler en Iris Slappendel doen de vocale omlijsting bij de vrouwen.

