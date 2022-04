De 33-jarige Cromwell is rijdster van de ploeg Canyon-SRAM en maakt al jaren deel uit van het steeds verder professionaliserende vrouwenpeloton. De Australische duikt ook geregeld op bij Grands Prix om Bottas te steunen en niet zelden wordt op de circuits een rondje gefietst, maar nu waren de rollen omgedraaid.

Bottas (32) stond met camera langs de kant van de weg om Cromwell in actie vast te leggen op de gevoelige plaat en om het helemaal compleet te maken, was er een fotograaf van de partij die behalve de koers ook Bottas in de gaten hield.

Bottas proeft bier

Zo kan het gebeuren dat we diverse actiefoto’s zien van Bottas: eentje waarop hij daadwerkelijk zijn vriendin fotografeert en eentje waarop hij een biertje drinkt. Dit alles is te zien op het Insta-account van Cromwell, waar zij een update geeft over het verloop van haar Ronde van Vlaanderen.

Op de socials van Bottas zijn geen updates verschenen over zijn bezoek aan de koers. Kleine kans dat dit nog gebeurt, want de coureur is inmiddels afgereisd naar Melbourne waar na enkele jaren afwezigheid voor hem weer eens de Grand Prix van Australië op het programma staat. Hij hoopt de goede start van 2022 een vervolg te geven.

Cromwell op haar beurt vervolgt het wielervoorjaar in de lage landen.

