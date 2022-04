Ronde van Vlaanderen

Pogacar raakte tijdens de zinderende laatste kilometer van Vlaanderens Mooiste ingesloten, waardoor hij niet won maar zelfs naast het podium kukelde. De kopman van Team UAE kwam als vierde over de streep. De misschien wel sterkste man in de koers leek zijn pijlen te richten op Dylan van Baarle

“Of ik teleurgesteld ben? Ik kon niet sprinten zoals ik graag wilde, omdat ik ingesloten raakte. Dat hoort erbij in het wielrennen. Ik ben niet boos op anderen. Ik ben teleurgesteld in mezelf omdat ik niet voluit kon gaan”, merkte de Sloveen verder op.

“De anderen kwamen steeds dichterbij en toen ik wilde accelereren, kwam ik niet echt meer vooruit omdat mijn benen leeg waren. Mathieu van der Poel is de verdiende winnaar, hoewel we zeer aan elkaar gewaagd waren.”

De 23-jarige Pogacar kan desondanks positief terugkijken op het rijden van zijn eerste Vlaamse monument. Je zou niet zeggen dat hij voor het eerst over de kasseien stuiterde, terwijl hij die stroken eerder deze week tijdens Dwars door Vlaanderen pas voor het eerst verteerde.

“Ik kom absoluut terug in 2023. Ik heb ervan genoten”, meldde Pogacar. “De sfeer rondom de koers gaf me kippenvel. Ik hou nu al van de Ronde.”

