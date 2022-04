Ronde van Vlaanderen | “Koers had nog wel zwaarder gemogen” - Van Vleuten lost Kopecky niet

Waar Van Vleuten onderweg naar Oudenaarde ook ging en of het nu op de Paterberg, Kwaremont of Koppenberg was.. constant zat Kopecky in haar wiel. De Belgische had een duidelijke tactiek uitgestippeld in de hoop op een sprint en dat kwam uit.

Met ook Chantal van den Broek-Blaak nog eens aan de zijde van Kopecky ging Van Vleuten ten onder in de sprint om de winst. “Het was zwaar, maar het had van mij nog wel wat zwaarder gemogen. Zeker in het middelste gedeelte. Dan had ik meer kans gehad om Kopecky te lossen”, aldus Van Vleuten.

“Het werd niet hard genoeg gespeeld om in mijn voordeel te eindigen”, vervolgde de nummer twee. “De overmacht was een beetje te groot en Lotte ook echt te goed. Mijn team heeft me ook positief verbaasd omdat ik niet helemaal alleen zat, zoals de laatste jaren vaak het geval was.”

“Toch was het alsnog lastig en Lotte had een geniale dag. De laatste keer Paterberg moest het gebeuren, maar ze hadden mij goed in de tang”, besefte Van Vleuten, die in de finishstraat al wel wist hoe laat het was. “Als je sprint met Lotte, weet je dat het zwaar wordt. Maar ik heb het geprobeerd.”

“Ik zat er weer bij, sta opnieuw op het podium en heb er alles aan gedaan. Nu ben ik tweede geworden. Volgend jaar proberen we het opnieuw. Of volgende week, tijdens de Amstel Gold Race. De benen zijn goed en met een versterkt team is het leuk om de strijd weer aan te gaan.”

