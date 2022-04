Ronde van Vlaanderen

Terwijl Mathieu van der Poel kort na zijn triomfsprint in Oudenaarde een bestand uploadde naar Strava waardoor zijn volledige Hoogmis valt te analyseren, bleef het stil op het account van Pogacar. Dat heeft een reden. Pogacar verloor zijn fietscomputer, een SRM, bij een valpartij vroeg in de koers.

De Sloveen wreef na de valpartij eens over zijn knie. En nog eens. Maar van blijvende schade kan op basis van de prestaties nadien geen sprake zijn geweest. Wel kwam Pogacar toen hij weer op zijn fiets sprong erachter dat zijn computertje weg was.

Kwaremont

Oud-prof en tegenwoordig fotograaf Léon van Bon deed nog een poging om de weg gestuiterde SRM aan Pogacar terug te geven, maar dat mocht niet baten. Inmiddels heeft Van Bon een adres en een pakbon opgestuurd gekregen. Via een omweg komt de SRM alsnog terug in bezit van Pogacar.

Helaas zonder gegevens van zijn inspanning op de Kwaremont en dat is eeuwig zonde. Pogacar begon slecht gepositioneerd aan de tweede beklimming van de Kwaremont, maar wat hij daarna deed, leek elke vorm van logica te tarten. Hij stuurde om de rest van het peloton heen alsof het een stelletje amateurs betrof.

Voormalig Ronde-winnaar Kasper Asgreen deed een poging om bij Pogacar in het wiel te springen. Dat lukte ternauwernood, met hangen en wurgen, en enige momenten later compleet verzuurde benen. Het leverde Asgreen een nieuwe recordtijd op, want zijn gegevens werden wel geregistreerd en zijn inzichtelijk via Strava.

Asgreen

Asgreen deed 4:33 over de klim van 2,5 kilometer. Daarmee was hij zeventien seconden sneller dan Philippe Gilbert, die vijf jaar geleden uit zijn slof schoot. Het kan in feite niet anders of Pogacar was nóg sneller, maar dat valt dus nergens officieel te bewijzen. Van der Poel was in 4:37 boven.

Het moet gezegd dat de omstandigheden top waren – geen tegenwind bijvoorbeeld – maar dan nog. Volgend jaar krijgt Pogacar een nieuwe kans om King Of the Mountain te worden van de Kwaremont, want hij vertelde verliefd te zijn geworden op de Ronde van Vlaanderen en graag terug te keren.

