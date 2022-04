Pogacar opende zelf de koers. De tweevoudig Tour de France-winnaar viel op 55 kilometer van de meet, op de Paterberg, aan. Het was een krachtige aanval, want vanuit de helikopter reed de Sloveen de renners uit de kopgroep voorbij alsof ze stil stonden. Zijn voorsprong wist hij echter niet te behouden. Op 44 kilometer van de meet ging Pogacar wederom aan. Dit keer op de Steenbeekdries. Nu ontstond er een kopgroep.

Ad

Alleen Van der Poel wist het wiel van Pogacar te houden bij zijn tweede aanval. Valentin Madouas wist de aansluiting later nog te vinden en Fred Wright en Dylan van Baarle haakte hun karretje aan toen het drietal aan hen voorbij stoomde. Op de derde keer Kwaremont was het wederom Pogacar die het tempo bepaalde. Dat bleek einde verhaal te zijn voor Van Baarle, Wright en Madouas. Van der Poel beet zich vast in het achterwiel van de Sloveen.

Ronde van Vlaanderen Ronde van Vlaanderen | Vreugde en verdriet na beslissende sprint bij Van der Poel en Pogacar EEN UUR GELEDEN

Uitmaken

Van der Poel en Pogacar mochten het met zijn tweeën gaan uitmaken wie er met de overwinning vandoor mocht gaan. Op de laatste keer Paterberg legde Pogacar wederom het tempo enorm hoog. Van der Poel moest zelfs een meterje lossen van de Sloveen, maar wist op puur karakter nog voor de top weer naar het achterwiel te rijden. De twee mochten zich gaan opmaken voor de sprint.

In de laatste kilometers maakte Pogacar en Mathieu van der Poel zich klaar voor de sprint-a-deux. De Nederlander was veel op kop te vinden in de laatste kilometers. Maar door in de laatste kilometer met zo'n laag tempo naar elkaar te kijken wisten Madouas en Van Baarle nog terug te komen bij de twee koplopers.

Ronde van Vlaanderen | Vreugde en verdriet na beslissende sprint bij Van der Poel en Pogacar

Insluiten

In de sprint liet Pogacar zich vervolgens insluiten waardoor de Sloveen zelfs buiten het podium valt. Mathieu van der Poel had nog de meeste explosieve energie over in de benen en wint dit jaar wel de Ronde van Vlaanderen! Dylan van Baarle weet zijn voorwiel als tweede over de finish te drukken en Valentin Madouas maakt het podium compleet.

Tadej Pogacar zien we vervolgens teleurgesteld afdruipen weg bij het vreugdekamp Van der Poel.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Ronde van Vlaanderen Ronde van Vlaanderen | “Het is gemakkelijker met Van Aert dan zonder” - Van der Poel voor de start 6 UUR GELEDEN