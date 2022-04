Ronde van Vlaanderen

Van der Poel werd getroffen door een hongerklop tijdens het WK van 2019 in Harrogate, wat hem misschien wel de regenboogtrui kostte. In plaats van het vieren van een wereldtitel kwam de Nederlander anoniem als 41ste over de streep. De tank was simpelweg leeg.

Een hongerklop overkomt iedereen wel eens, maar om de kans op herhaling te minimaliseren, stuurt Alpecin-Fenix Van der Poel tegenwoordig op pad met een voedingsschema, geplakt op zijn stuurpen .

Smiley en Kwaremont

Je ziet wel vaker dat renners een spiekbriefje opplakken, maar vaak betreft dit het parcours. Niet bij MVDP. Van der Poels spiekbriefje bestond uit een plan van aanpak op het gebied van voeding, met als extraatje slechts een vermelding van de Oude Kwaremont.

Het spiekbriefje werd opgemerkt door medewerkers van de website CyclingTips, die de ploeg om tekst en uitleg vroegen. Dat kregen ze.

Hamburger

“In zo’n lange koers waarin je langer dan zes uur onderweg bent en kracht moet produceren, is een voedingsschema van cruciaal belang. Er zijn twee dingen ontzettend belangrijk: timing en hoeveelheid. Als je in het begin te weinig eet of drinkt, ondervind je hier nadeel van in het vijfde of zesde uur. Het schema dient simpelweg als geheugensteuntje.”

Het is inmiddels beproefd recept bij Alpecin om renners op pad te sturen met een voedingsschema in stickervorm. Het menu van Van der Poel bestond tijdens de Hoogmis uit gelletjes, repen, taartjes en energiedrank. Plus een hamburger achteraf, in de studio van Sporza. De term ‘eten aanvallen’ was uitgevonden voor de manier waarop een hongerige Van der Poel zijn burger naar binnen schrokte.

