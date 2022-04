Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel (Alpecin), Dylan van Baarle (Ineos), Annemiek van Vleuten (Movistar) en Marianne Vos (Jumbo-Visma) behoren allemaal tot de troefkaarten die door hun ploegen worden uitgespeeld tijdens één van de mooiste koersen van het wielerjaar.

Helaas ontbreekt Wout van Aert wegens ziekte. De recent teruggekeerde Van der Poel toonde in Dwars door Vlaanderen juist maar weer eens aan dat je altijd rekening met hem moet houden als hij aan de start verschijnt, want het aantal koersdagen heeft op hem geen invloed. Als MVDP wil winnen, dient hij wel af te rekenen met Tadej Pogacar die voor het eerst proeft van de Vlaamse kasseien en steile klims.

