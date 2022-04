Ronde van Vlaanderen

Tijdens de sprint sloot Van Baarle onbedoeld Pogacar op, waardoor zijn kansen op de overwinning in rook opgingen. De verslagen Sloveen liet direct na de finish van zich horen. “En dat was niet om me te feliciteren”, aldus Van Baarle.

“Ik had het idee dat ik eerlijk heb gesprint, maar ik heb het nog niet terug gezien”, verklaarde de man van Ineos die dus verrassend tweede werd. “Je moet in een split second beslissen. Ik sta er nog steeds een beetje versteld van.”

Van der Poel

Van Baarle had het mooiste uitzicht van iedereen op de ontknoping van Vlaanderens Mooiste. “Na alles wat hij deze winter heeft doorgemaakt, is het werkelijk fenomenaal wat hij nu allemaal doet. Ik ben blij voor hem, maar hoop ‘m volgende keer toch echt te verslaan.”

