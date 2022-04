Ronde van Vlaanderen

Het ontbreken van Wout van Aert is een grote aderlating voor Team Jumbo-Visma en voor het wielerpeloton in het geheel. De verwachtingen van buitenaf waren toch vooral dat Jumbo-Visma 'wel even' de leiding op zich zou nemen in de koers. Nu hun grootste kopman niet aan de start zal verschijnen verandert ook de dynamiek binnen het peloton.

Mick van Dijke maakt debuut

De plaats van Van Aert wordt ingenomen door Mick van Dijke. De pas 22-jarige neoprof mag zich dus op korte termijn klaarstomen voor De Ronde. De geel-zwarte ploeg blijft één van de sterkste blokken binnen het peloton. Met Edoardo Affini, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Timo Roosen, Mike Teunissen en Nathan Van Hooydonck zijn er nogsteeds vele manieren mogelijk hoe de overwinning alsnog voor Jumob-Visma kan zijn.

