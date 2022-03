Wielrennen

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de sneeuw precies valt en hoe lang het blijft liggen. Voorlopig lijkt het erop dat donderdagmiddag de eerste sneeuw komt in Nederland en België. Omdat de temperatuur dan nog te hoog is, ontstaat vermoedelijk pas op vrijdagmorgen een witte wereld.



Hoewel er mogelijk best veel winterse neerslag kan vallen, zal het geen dik pak worden. Door het warme lenteweer van de afgelopen weken is de grond te warm. Gebieden die wat hoger liggen, maken meer kans op een sneeuwlaagje dat de moeite waard is. En dat zou kunnen betekenen dat Limburg en Vlaanderen best wit kunnen worden!

Sneeuwresten

In de nacht van vrijdag op zaterdag, verwacht het KNMI nachtvorst. Het is dus mogelijk dat de Volta Limburg Classic tijdens de opbouw nog last heeft van wat sneeuwresten. Daarna loopt de temperatuur op tot een graad of 6, met vermoedelijk een zonnetje.



Zondag wordt het weer frisser met maximaal een graad of 5 in Vlaanderen. Weerman Nicolas Roose van Noodweer Benelux denkt dat de sneeuw echter op tijd weg is. "De bodemtemperatuur bedraagt nu zo’n 10 tot 13 graden. Als daar sneeuw op valt, zal die snel smelten. De zon is nu ook krachtig genoeg om het eventuele sneeuwtapijtje snel te doen verdwijnen", zegt hij tegen Het Nieuwsblad.



Toch is er wel kans op gladde wegen, denkt Roose. “Omdat het kwik 's nachts onder het nulpunt duikt, kan de neerslag opnieuw aanvriezen."

