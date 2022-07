Kasseienstrook na kasseienstrook volgde elkaar op in de laatste etappe van de Ronde van Wallonië. Lang leek knap viertal het te mogen gaan uitmaken voor de dagzege, maar er werd teveel gepokerd en het peloton kwam snel terug.

Matteo Trentin, Davide Ballerini, Edward Theuns en Sep Vanmarcke leken het te mogen uitvechten voor de dagzege, maar het peloton van achteren dacht daar anders over. Op één kilometer van de meet werd het viertal ingerekend. De snelheid zakte wat terug en juist op dat moment zag Bakelants een kans. De Belg versnelde en werd niet meer teruggehaald. Het is zes jaar geleden dat Bakelants voor het laatst een profzege boekte.

Robert Stannard sprintte naar een tweede plaats. Dit is voor de Australiër genoeg om de leiding in het klassement te behouden. Daarmee wint de renner van Alpecin-Deceuninck het eindklassement van de Ronde van Wallonië.

Biniam Girmay kwam op de zesde kasseienstrook lelijk ten val en moest opgeven. De Eritreër greep naar zijn elleboog, schouder of sleutelbeen dus dat zou een zeer onfortuinlijke terugkeer zijn in het wielerpeloton na het kurk-ongeluk.

Ook Arnaud De Lie kent een slechte dag. De Kopman van Lotto-Soudal kwam op 41 kilometer van de meet hard ten val. Hij stapte nog wel op zijn fiets, maar niet veel later stopte hij toch met trappen. Dit zou voor Lotto-Soudal weleens een hele grote domper kunnen zijn wat betreft het degradatieklassement. De Belgische formatie ziet met De Lie namelijk zijn grote puntenpakker wegvallen.

