Ronde van Wallonië | Alaphilippe is helemaal terug en boekt bij echte rentree direct overwinning

Alaphilippe kwam zeer zwaar ten val toen het peloton massaal onderuit ging tijdens Luik-Bastenaken-Luik en hoewel hij voor de Tour de France alweer op de fiets zat, was starten in Denemarken helaas nooit een serieuze optie.

Het tweede deel van het seizoen is echter een nieuwe hoofddoel geworden, met onder meer een gepland optreden in de Vuelta a España, die zijn start in Utrecht beleeft. Eerst was het tijd om te zegevieren in de Ronde van Wallonië.

Als drievoudig winnaar van de Waalse Pijl weet Alaphilippe natuurlijk precies hoe hij dit moet aanpakken.

