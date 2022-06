Het peloton werd vanmorgen opschrikt door flink wat slecht coronanieuws. De gehele ploeg van Jumbo-Visma verliet de ronde, maar ook renners als Adam Yates , Cees Bol en Søren Kragh Andersen testten positief op het virus en stapten niet meer op.

De vijfde etappe was ideaal voor puncheurs. In de lokale ronde bij Novazzano ging het voortdurend op en af met de Pedrinate van de derde categorie als scherprechter. Bovendien liep de weg in de laatste twee kilometer gevoelig omhoog.

Klassementsleider Stephen Williams verloor al snel de aansluiting met het peloton, waardoor de strijd om de leiderstrui helemaal open lag. Het uitgedunde peloton moest echter eerst nog op jacht naar Silvan Dillier, die als enige vooraan was overgebleven uit de vroege vlucht.

Evenepoel lost

Verrassend genoeg moest ook Remco Evenepoel het peloton laten gaan. Israel - Premier Tech was op dat moment behoorlijk gas aan het geven aan kop van het peloton in dienst van Fuglsang. De Belg kon weer terugkeren, maar ging er tijdens de laatste beklimming van de Pedrinate opnieuw af. Inmiddels was ook vluchter Dillier gegrepen.

Toen Fuglsang vlak voor de top de aanval koos, bleef er een mooie elitegroep van vijftien man over. Onder anderen Thomas Pidcock probeerde daaruit nog te ontsnappen, maar hij kreeg geen ruimte.

Vlasov grijpt de macht

Bij de volgende aanval van Fuglsang viel er wel een gat. In de laatste oplopende kilometers reed Vlasov naar hem toe, waarna ook Thomas zich vooraan meldde. Omdat het drietal niet wilde doorrijden, konden ook Schachmann en Powless aansluiten.

In de sprint was Vlasov de beste, nadat ploeggenoot Schachmann hem perfect lanceerde. Dit maakte het verschil ten opzichte van Powless, die van ver moest komen, maar nipt naast de winst greep. Fuglsang werd derde voor Thomas.

In het klassement heeft Vlasov nu een voorsprong van zes seconden op nummer twee Fuglsang. Thomas staat derde op acht seconden.

