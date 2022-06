Ronde van Zwitserland

Op Twitter laat de Nederlander te weten teleurgesteld te zijn, maar dat hij wel de goede keuze maakt. "Ik vind het jammer dat ik deze koers moet verlaten. Maar mijn gezondheid staat op de eerste plaats. Ik heb samen met het team besloten dat afstappen het beste idee was omdat ik me na de vorige etappe niet lekker voelde op de fiets."

"Zulke dingen gebeuren nou eenmaal. Ik wens de rest van het team veel succes in Zwitserland."

Ook Team DSM reageerde op het uitvallen van Arensman. "Helaas had Thymen moeite om zich aan te passen aan het hete weer en ondanks dat hij goed hydrateerde en gekoeld werd op de fiets kan hij de strijd in Zwitserland niet voortzetten. Pak je rust Thymen, en dan zien we je snel weer op de fiets!"

