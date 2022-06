De kopgroep van de dag bestond grotendeels uit vijf rensters. Quinty Ton en Amber Kraak waren de Nederlandse afgevaardigden in de vlucht van de dag. Samen met de Zwitserse Sina Frei, de Noorse Stine Borgli en de Franse Lea Curinier gingen zij op avontuur.

Op iets meer dan 20 kilometer van de streep ging het te hard voor Ton en Curinier omdat met name Sina Frei het tempo opvoerde. Het peloton kwam ondertussen sluipend dichterbij en kreeg de voorsprong onder de minuut.

Ad

Op 10 kilometer van de streep was er nog een halve minuut van de voorsprong over. Het trio voorop bleef nog geloven in een succesvolle vlucht, maar team DSM reed in het peloton op kop voor de kansen van Floortje Mackaij en Liane Lippert.

Wielrennen Live: Ronde van Zwitserland vrouwen etappe 3 2 UUR GELEDEN

Finale

Op 3 kilometer van de streep was het dan toch echt gedaan met de kopgroep en dus kon het peloton zich opmaken voor een spannende slotfase. Vlak voor de vluchters opgeslokt werden, was het ineens onrustig in het peloton met de nodige valpartijen. Een van de slachtoffer was Liane Lippert en dus leek het zware werk dat DSM voor haar gedaan had zinloos.

Toch wist de Duitse zich nog terug te vechten en zat ze in de finale ineens weer voorin. De slotfase van de etappe liep nog een kleine anderhalve kilometer omhoog en dus was het de beurt aan de explosieve vrouwen. Kristen Faulkner, de draagster van de gele trui, had het ondertussen zwaar achterin het uitgedunde peloton.

In een chaotische finale was het Lippert die als eerste aanging, maar ze kon het tempo niet volhouden. Wereldkampioene Elisa Balsamo en Evita Muzic kwamen over Lippert heen en gingen bijna op hetzelfde moment de streep over. Er moest een fotofinish aan te pas komen om te zien dat het de Italiaanse was die de etappe op haar naam schreef. Lippert werd nog knap derde.

Waar kijk je?

Alle grote wielerwedstrijden zien live te zien op Eurosport. Kijk je liever reclamevrij? Stream dan live via discovery+.

Wielrennen Wielrennen | Girmay maakt rentree tijdens nationale kampioenschappen Eritrea 3 UUR GELEDEN