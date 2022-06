In de afdaling van de Wolfgangpas (6,6 kilometer à 6,8%) gingen Jolanda Neff en Lucinda Brand ervandoor. Brand en Neff konden door hun techniek, Brand werd in 2021 wereldkampioen veldrijden en Neff is drievoudig wereldkampioene mountainbike, snel wegrijden van het peloton. Op de natte wegen trokken ze keihard door en hadden zo een voorsprong van vijftig seconden bij de voet van de slotklim.

Op weg naar dubbelslag?

Brand liet Neff na een kilometer achter en leek eenvoudig op weg naar een dubbelslag. Het groepje daarachter liet onder leiding van Pauliena Rooijakkers de voorsprong niet verder groeien en pakte zelfs seconden terug. Toen leidster Faulkner met drie kilometer te gaan haar achterliet moest ze nog een gat dichten van bijna dertig seconden.

Dat deed ze met verve en voor de de boog van de laatste kilometer bereikte ze het wiel van Brand. Samen reden ze op weg naar de finish. De winnaar van de etappe zou ook de winnaar van het klassement worden.

Alsof de inzet nog niet spannend genoeg was, zorgde het koersverloop voor nog meer sensatie. Brand pakte met 400 meter te gaan vroeg de kop. Faulkner leek af te wachten om later toe te slaan, maar in de laatste bocht voor de finish ging ze onderuit op het natte wegdek. Brand kon zo onbedreigd, met geheven armen over de eindstreep komen.

