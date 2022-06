"Het was een zware dag, maar we hadden de koers onder controle", blikte Evenepoel terug bij Radio Tour van Eurosport. "We hielden in de gaten of er geen gevaarlijke jongens wegreden. Dat is gelukt. Bovendien finishte ik in de eerste groep, terwijl al een aantal klassementsrenners tijd heeft verloren. Het was een goede start."

Samen met Fuglsang ging Evenepoel in de aanval op de slotklim. "Toen hij vertrok, wist ik dat het een goed moment was om mee te springen. Helaas was de klim te kort om het verschil te maken."

Warmte

De warmte was niet in het nadeel van de 22-jarige Belg. "Het was extra zwaar door de hitte, maar gelukkig kan ik goed tegen warme omstandigheden."

De Ronde van Zwitserland hervat dinsdag met de derde etappe van Aesch naar Grenchen. Evenepoel staat op de vijftiende plaats in het algemeen klassement, op tien seconden achter nummer één Stephen Williams.

