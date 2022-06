Ronde van Zwitserland | Impey verrast grote namen en pakt etappe 4

De vroege vlucht van de dag bestond uit drie man. Jimmy Janssens, Matthew Holmes en Markus Hoelgaard gingen op avontuur, maar het trio slaagde er nooit in echt een gat te slaan met het peloton. Het peloton controleerde en zo gleden de kilometers onder de wielen van de renners door zonder dat er veel gebeurde.

Het meest opvallende moment was het uitvallen van Thymen Arensman. De Nederlander had te veel last van de hitte en moest de Ronde van Zwitserland verlaten. Op Twitter gaf de klimmer van DSM aan teleurgesteld te zijn.

Finale

Op 18 kilometer van de streep was het gedaan met de kopgroep en dus maakte het peloton zich op voor de finale. Trek-Segafredo bepaalde het tempo op de laatste klim en de achterdeur van het peloton stond flink open. Gianluca Brambilla zocht vervolgens de aanval, maar kwam niet echt los.

Dankzij het straffe tempo aan de voorkant van het peloton moest de drager van de gele trui lossen. Stephen Williams kon het tempo niet volgen en dus was er ruimte voor een nieuwe leider in het algemeen klassement. Een groep van ongeveer 30 renners bleef over en ging strijden om de ritzege.

Sebastien Reichenbach deed nog een verwoede poging om er solo vandoor te gaan in zijn thuisland, maar het peloton liet de Zwitser niet ontsnappen. EF werkte hard voor Alberto Bettiol, maar er waren kapers op de kust. Stephen Williams was inmiddels teruggekeerd in de groep, waardoor hij toch weer kon hopen op nog een dag in het geel.

In de finale gingen veel renners vroeg aan, waardoor Michael Matthews in een zetel naar de overwinning leek te gaan. De Australiër zat perfect in het wiel van Daryl Impey, maar kwam niet voorbij de Zuid-Afrikaan. Daardoor was Impey de verrassende winnaar van etappe 4.

