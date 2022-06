Ronde van Zwitserland

De beslissing is genomen in overleg met de Tour-directie. Tourdirecteur Olivier Senn herinnerde alle Tour-medewerkers donderdagochtend eraan om het Covid-beschermingsplan toe te passen dat vóór de start van de Tour was uitgegeven.

Jumbo-Visma maakt niet bekend wie de besmette renner of staflid is. Voorlopig heeft de situatie geen gevolgen voor de Tour de France shortlist, al moet er afgewacht worden hoe en of deze besmetting verdere gevolgen heeft voor de rest van het Nederlandse team.

Het adequate optreden van Team Jumbo-Visma is gebaseerd op het dagelijks testen van renners en staf zodat een eventueel coronageval zo snel mogelijk geïsoleerd kan worden. Het gebruik van mondmaskers, luchtzuiveringszuilen en eenpersoonskamers geldt nog steeds als beleid binnen het team.

